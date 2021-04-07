Апельсиновый пирог – вкусная домашняя выпечка. Такой пирог получается нежным, сочным и с невероятным ароматом.
Апельсиновый пирог
- Мука - 150 г
- Куриные яйца - 3 шт.
- Сахар - 180 г
- Апельсин (крупный) - 1 шт.
- Растительное масло - 0,5 ч. л.
- Сахарная пудра - 1 ст. л.
- Соль - 1 г
Апельсин тщательно вымыть, натереть немного цедры на мелкой терке. С самого апельсина срезать белую часть и вырезать сегменты без пленок. Вырезанную мякоть нарезать на средние кусочки.
Читайте такжеСытный пирог "Курник": как приготовить вкусную выпечкуУ яиц отделить желтки от белков. Белки убрать в холодильник. Желтки соединить с половиной сахара и перетереть в пену до побеления.
С помощью миксера взбить белки со щепоткой соли в пышную пену. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар и взбивать до однородной плотной массы.
Во взбитые белки добавить натертую цедру и перетертые желтки. Далее просеять сюда муку. Аккуратно, движениями снизу вверх, перемешать с помощью пластиковой лопатки до однородной массы. Добавить кусочки апельсинов и снова аккуратно перемешать.
Смазать форму растительным маслом. Переложить в нее бисквитную массу и разровнять поверхность.
Отправить пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут. Верх должен стать светло-коричневым, а пирог плотным при нажатии. Проверить можно с помощью деревянной шпажки: если проткнуть ею пирог - она должна выйти сухой.
Готовый пирог оставить в форме на 10 минут. Затем достать из формы и дать полностью остыть. Можно его посыпать сахарной пудрой.
Апельсиновый двухслойный пирог
Для 1 слоя
- Мука - 250 г
- Сливочное масло - 100 г
- Цедра апельсина - 1 ст. л.
- Сахарная пудра - 60 г
Для 2 слоя
- Куриные яйца - 3 шт.
- Свежий апельсиновый сок - 100 мл
- Сахар - 150 г
- Мука - 1 ст. л.
- Сода - 1/3 ч. л.
Приготовление первого слоя. Мягкое масло соединить с цедрой апельсина.
Добавить муку, сахарную пудру и замесить тесто в виде крошек. Выложить его в форму, слегка прижимая. Отправить в заранее разогретую до 180°С духовку и выпекать 10-15 минут, до подрумянивания боков.
Приготовление второго слоя. Яйца взбить с сахаром, добавить соду, муку и апельсиновый сок. Все тщательно перемешать.
Вылить массу сверху на горячий полуготовый корж и выпекать еще минут 20-25 до румяного цвета. Середина пирога должна перестать "колыхаться".
Готовый апельсиновый пирог остудить и вынуть из формы. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.
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