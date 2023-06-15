Концерт певицы в Стокгольме отразился на экономической ситуации в стране.

Американская певица Бейонсе спровоцировала рост инфляции в Швеции, начав со Стокгольма свое мировое турне. Об этом пишет издание Politico.

По данным Статистического управления Швеции, с апреля по май уровень инфляции в стране составил 0,3 процентных пункта. Главный экономист Danske Bank Майкл Гран заверил журналистов, что данное повышение цен было частично связано с возросшим спросом на "широкий набор товаров и услуг, например, посещение отелей и ресторанов" и на "рекреационные услуги", включая билеты на концерты.

"Начало мирового турне Бейонсе в Швеции, похоже, повлияло на майскую инфляцию. Насколько – неизвестно, но, вероятно, это 0,2 процентных пунктов из 0,3, которые прибавили отели/рестораны. Мы ожидаем, что в июне этот неожиданный рост откатится назад, поскольку цены на отели и билеты вернутся к норме", — сказал Гран.

По словам экономиста, это событие является беспрецедентным и "весьма удивительным". Он отметил, что крупные культурные и спортивные мероприятия действительно могут вызвать кратковременный всплеск цен на местные отели и рестораны, но это редкость, чтобы они влияли на уровень инфляции целого государства.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в мае выросли на 0,5% в сравнении с апрелем, что составляет 15,3% в годовом измерении. В целом с начала года уровень инфляции составил уже 3,8%.

По данным НБУ, удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

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