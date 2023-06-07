Юноша едва не потерял дар речи от такого сюрприза.

Американская певица Бейонсе сделала роскошный подарок своему поклоннику - она подарила ему очки за 53 тысячи долларов.

Как сообщает New York Post, юноша много лет был поклонником знаменитости. Он мечтал попасть на ее концерт, и вот его желание осуществилось. Однако он даже не подозревал, что его ждет дальше.

Во время исполнения хита "Diva" Бейонсе бросила в зал свои очки, которые упали прямо в руки ее преданному фанату. Охранники сразу же забрали у него концертный аксессуар звезды, однако сама певица позже вернула его парню. Он сказал, что это был лучший опыт в его жизни.

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"В тот момент я полностью утратил контроль над своим телом", - написал парень в соцсетях.

Он добавил, что боковая линза была надломала. Парень починил ее и отметил, что сохранит этот подарок на всю жизнь.

Отметим, Бейонсе подарила фанату очки от всемирно известного бренда Off-Whiteі, стоимость которых в Украине достигает двух миллионов гривень.

Инцидент на концерте Бейонсе

Селена Гомес вызверилась на охранника во время концерта Бейонсе. А все потому, что она направлялась в VIP-зону, но ее почему-то не провели через отдельный вход. Поэтому ей пришлось идти через весь стадион, в результате чего началась давка, так как поклонники сразу же бросились к ней. Это вывело певицу из себя.

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