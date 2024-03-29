Эти фразы пропитаны скрытой враждебностью, по словам специалиста.

Социальные взаимодействия иногда бывает трудно расшифровать, особенно когда речь идет о тех, казалось бы, дружеских фразах, в которых скрывается пассивная агрессия. Ключ к их обнаружению - понимание намерения, пишет hackspirit.com.

Пассивная агрессия - это способ выразить недовольство, сохраняя при этом видимость вежливости. Это хитрый способ донести свою точку зрения без прямой конфронтации, и он часто выражается, казалось бы, дружелюбным языком.

Специалист назвала фразы, которые звучат безобидно, но на самом деле пропитаны скрытой враждебностью:

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"Хорошо, как считаешь лучшим". Тот, кто произносит эту фразу, подразумевает неудовлетворенность и разочарование.

"Нет, все в порядке. Действительно". Всегда выглядит как дружеский ответ, но на самом деле это косвенный способ выразить свое раздражение.

"Я думал, ты знаешь". Фраза, которую обычно произносят для того, чтобы переложить вину и даже тонко раскритиковать собеседника за незнание.

"Я не злюсь". Если кому-то приходится пояснять, что он не злится, велика вероятность, что он чувствует какую-то форму обиды.

"Я просто говорю". Эту фразу обычно помещают в конце заявления, которое может показаться грубым или противоречивым, в надежде смягчить возможные последствия.

"Не беспокойся об этом". Одна из тех фраз, которые на первый взгляд могут показаться обнадеживающими, но зачастую они могут иметь более тяжелый подтекст.

"Интересно, что ты решил сделать это таким образом". Подобные слова часто могут подорвать уверенность в себе собеседника и вызвать ненужные сомнения.

"Не хочу показаться грубым, но…". Эта фраза часто используется как разрешение сказать что-то, что, как знает говорящий, может быть обидным или спорным.

"Если ты этого хочешь". Фраза, которая часто несет в себе тон разочарования или неодобрения.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что лучший друг токсичный.

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