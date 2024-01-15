Лучше сразу установить четкие границы в общении.

Отношения со свекровью могут быть сложными и непонятными. Иногда они даже могут приводить к слезам и истерикам.

Если вы постоянно пытаетесь наладить свое общение с ней, а ничего не получается, ниже есть перечень признаков токсичности матери вашего избранника, на которые стоит обратить внимание.

1. Постоянная критика

Видео дня

Каждый может предложить конструктивную критику время от времени, но у токсичной свекрови замечаний много и они всегда отрицательные. Например, ей может не нравиться как вы украшаете дом, готовите еду или одеваетесь.

2. Проблемы с границами

Уважение границ - основа любых здоровых отношений. Но токсичная свекровь часто пытается нарушить ваше личное пространство. Например, она может неожиданно появиться в вашем доме или давать ненужные советы.

3. Критика вашего материнства

Если свекровь игнорирует ваши правила, например, предлагает сладкое, когда это запрещено, или пренебрегает установленным режимом, она не уважает вашу роль матери. А еще хуже, если она при ребенке будет критиковать вас.

4. Пассивная агрессия

Если она проявляет пассивную агрессию, а именно говорит двусмысленные комплименты или делает что-то назло вам, это тоже признак токсичности.

5. Игра в жертву

Токсичная свекровь редко берет на себя ответственность за свои действия. Всякий раз, когда возникает разногласие или конфликт, она играет роль жертвы и ищет спасения у окружающих.

6. Чрезмерная ревность

Она явно завидует тому времени, которое ее сын проводит с вами, или злится из-за вашей близости. Это может нарушить гармонию в вашей семье.

7. Газлайтинг

Если свекровь искажает слова, манипулирует ситуациями или заставляет вас сомневаться в себе - это тоже признак токсичности.

8. Попытки контролировать своего сына

Она постоянно влияет на выбор своего сына. Особенно если это касается вас и ваших отношений с ним.

9. Изоляция

Она часто не приглашает вас на семейные встречи, говорит плохие вещи за вашей спиной. Изоляция может заставить вас чувствовать себя чужой, а это то, чего и хочет токсичная свекровь.

10. Никогда не извиняется

Если свекровь никогда не признает своих ошибок или отказывается извиняться, это свидетельствует о недостатке самосознания и враждебной настроенности к вам.

Вас также могут заинтересовать новости: