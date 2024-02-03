Один из главных столпов дружбы - быть рядом в трудную минуту.

Выявление того, что ваш друг токсичен, может быть непростым делом. Такую дружбу бывает трудно обнаружить, пишет HackSpirit.

Такие друзья часто маскируются под слоем общего смеха, долгих разговоров и, казалось бы, приятных жестов. Но не дайте себя обмануть. Согласно психологии, есть несколько классических признаков, раскрывающих истинную природу токсичного друга. Знание этих признаков имеет решающее значение для защиты вашего эмоционального благополучия.

И вот о каких признаках речь:

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Они постоянно негативны. В любых отношениях необходима здоровая доза позитива. Но с токсичным другом вы обнаружите, что позитива часто не хватает.

Их никогда нет рядом, когда они вам нужны. Один из главных столпов дружбы - быть рядом в трудную минуту.

Они чрезмерно конкурентоспособны. В здоровой дружбе возникает чувство взаимного праздника, когда один человек добивается успеха. Но с токсичными друзьями ваш успех часто может привести к ревности или конкуренции.

Они редко извиняются. Мы все совершаем ошибки - это часть человеческого бытия. Но явным признаком токсичного друга является то, что он редко извиняется.

Они всегда жертвы. Если ваш друг никогда не берет на себя ответственность за свои действия и всегда возлагает вину на других, возможно, пришло время пересмотреть дружбу.

Они не уважают ваши границы. У каждого из нас есть определенные границы, которые, как мы ожидаем, будут уважать другие. Однако токсичный друг часто не понимает этого.

Они распространяют слухи о тебе. Доверие - основа любой крепкой дружбы. Но токсичный друг часто может предать это доверие, распространяя слухи или раскрывая ваши секреты.

Они не празднуют ваши достижения. В настоящей дружбе ваши победы празднуются и ваши радости делятся. Но токсичный друг часто с трудом может по-настоящему отметить ваши достижения.

Они заставляют вас чувствовать себя опустошенным. Один из наиболее ярких признаков токсичного друга - это то, как вы себя чувствуете, проведя с ним время.

Здоровая дружба должна придавать сил и воодушевлять, а не истощать и огорчать.

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