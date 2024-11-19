Иногда то, что родители говорят своим детям в детстве, может сильно повлиять на будущее.

Процесс сепарации — это процесс "отделения" ребенка от родителей, когда он постепенно становится самостоятельным и независимым человеком. Это эмоционально тяжело, но вокруг этой темы проводится все больше исследований и дискуссий.

Существуют разные степени отчуждения: от малоконтактного до полного отсутствия контакта. То, как родители относятся к своим детям в детстве, оказывает большое влияние на то, насколько близкими они будут во взрослой жизни, и папы, произносящие определенные фразы, обычно не поддерживают близких отношений со своими дочерьми, когда те вырастают, пишет Your Tango.

Согласно исследованию, проведенному журналом Journal of Marriage and Family, 26% участников сообщили, что отдалились от своих отцов. В среднем это происходит где-то в 23 года. В материале указаны 10 фраз, которые произносят отцы, с которыми дочери в будущем не поддерживают близких отношений.

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"Ты драматизируешь"

Используя эту фразу, отцы, по сути, говорят своим дочерям, что выражение своих эмоций - это то, чего стоит стыдиться.

Согласно исследованию, проведенному в журнале Journal of Adolescence, наличие заботливых отношений между отцами и дочерьми напрямую связано с будущим благополучием дочери. Позитивное общение связано с более высокой самооценкой и лучшими показателями психического здоровья. Чем больше отец участвует в жизни своей дочери, тем меньше вероятность возникновения у нее эмоциональных и поведенческих проблем.

"Я знаю, что для тебя лучше"

За этой фразой могут быть благие намерения, но ее использование может подорвать чувство независимости и самостоятельности у девочек, что может вызвать чувство обиды.

Согласно концепции теории самоопределения, существуют три основные психологические потребности, которые должны быть удовлетворены для функционирования, роста и благополучия: автономия, родство и компетентность.

Потребность людей чувствовать себя самостоятельными основана на ощущении свободы и возможности принимать собственные решения. Потребность в родстве означает, что они должны развивать искренние, заботливые и чуткие отношения с другими людьми, которые занимают важное место в их жизни. Потребность в компетентности требует ощущения, что они способны добиваться своих целей и видеть положительные результаты.

Удовлетворение этих трех базовых потребностей способствует психологическому росту, поэтому так важно, чтобы отцы позволяли дочерям принимать собственные решения, даже если они приводят к ошибкам.

"Ты такая же, как твоя мама"

Дочери, которые постоянно слышат, что они похожи на своих матерей, в итоге чувствуют обиду и осуждение со стороны отца за то, что они такие, какие есть — якобы они недостаточно хороши или что от них ожидают, что они будут совсем другими.

"Ты поймешь, когда станешь старше"

Из-за этой фразы дети могут почувствовать себя отвергнутыми, особенно когда выражают уязвимость.

"Большинство из нас не хотят показывать то, что нам в себе не нравятся - то, что нас пугает или заставляет чувствовать стыд, смущение или слабость", - объясняет эксперт по благополучию Чики Дэвис.

Дочери, которые открываются своим отцам, рассказывая о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, или о неуверенности в себе, только для того, чтобы получить ответ, что они поймут ситуацию лучше, когда станут старше, обычно чувствуют, что их на самом деле не слышат их и не позволяют им быть настоящими.

"Просто позволь мне с этим разобраться"

Эта фраза тоже может звучать из лучших побуждений, так как отец всегда хочет защитить свою дочь. Но ребенок может подумать, что ему не стоит доверять самому себе ни в каких вопросах.

"Тебе нужно повзрослеть"

Эта фраза дает понять, что родителю не важны чувства ребенка. Более того, дочь может подумать, что она поступает неразумно и в будущем начать держать эмоции при себе.

Кроме того, проблемы с дальнейшим общением между отцом и дочерью могут возникнуть из-за фраз "Почему ты все так усложняешь?" и "У меня нет на это времени".

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