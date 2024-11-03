Родители этого не знают: эти 5 вещей нельзя обсуждать с детьми

Как объясняют детские психологи, обычно дело не в теме, а в подходе к ее обсуждению.

Дети схватывают гораздо больше информации, чем многие представляют. Они поглощают не только то, что мы говорим им напрямую, но и все, что озвучивается в их присутствии, даже когда кажется, что они не слушают.

Это заставляет задуматься: существуют ли темы, которые совсем не стоит обсуждать с детьми или в их присутствии? Как отметила клинический психолог Лаура Маркхэм, автор серии книг "Мирные родители, счастливые дети", дело обычно не в самой теме, а в подходе к ней, пишет HuffPost.

Темы, которых лучше избегать в присутствии детей

1. Разговоры о телах людей

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Негативные комментарии о своей внешности или других людях дети усваивают очень быстро, отметила семейный терапевт Брайан Биллапс Хьюз.

"Дети как губка впитывают все, что слышат. Если они слышат критику тела, это может привести к проблемам с самооценкой и восприятием своего вида в будущем", - сказала она HuffPost.

Даже нейтральные комментарии о внешности, если они звучат часто, могут вызвать чрезмерное внимание детей к собственной внешности.

2. Критика других родителей или опекунов

Избегать негативных высказываний о другом родителе - важный принцип. Это может заставить ребенка выбирать сторону или чувствовать ответственность за ситуацию. К тому же это может повредить отношениям ребенка со вторым родителем.

3. Сравнение ребенка с братьями и сестрами

Маркхем советует избегать таких сравнений, поскольку они могут привести к конкуренции и конфликтам между детьми.

"Такие сравнения порождают обиды, ревность и неуверенность", - пояснила она. Например, фраза "Ты мой хороший ребенок, не докучаешь мне, как твой брат" создает давление, ведь ребенок теперь чувствует, что должен сохранять этот образ "хорошего".

4. Денежные вопросы взрослых

Детский психолог Энн-Луиза Локхарт объяснила, что дети не имеют понимания финансовых вопросов взрослых, поэтому могут делать неправильные выводы, что приводит к страху или чувству тревоги.

Лучше дать четкое объяснение, не создавая впечатление финансовой нестабильности. Локхарт рекомендует сказать: "Мы следим за бюджетом, чтобы делать правильный выбор", что успокоит детей.

5. Разговоры, которые прославляют употребление алкоголя или наркотиков

Хьюз отметила, что подобные разговоры, даже в шутливом тоне, могут формировать у детей любопытство или рискованное отношение к этим веществам.

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