Критический недостаток резюме - отсутствие четкой формулировки прошлых обязанностей.

Джолен Андерсон, которая десятилетиями работала рекрутером, в том числе 13 лет в юридической и кадровой службе Visa, назвала главные ошибки в резюме, которые отталкивают работодателей, пишет CNBC.

Как указывает Андерсон, критический недостаток резюме - отсутствие четкой формулировки прошлых обязанностей.

"Люди должны понимать, в чем заключалась их работа, за что они отвечали и как они смогли принести пользу", — говорит она.

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Она советует при описании своих прошлых задач в резюме количественно оценить работу, которую вы выполнили по каждой задаче. Это не будет решающим фактором, но с большей вероятностью заставит работодателя уделить внимание вашему резюме, утверждает Андресон.

"Я, безусловно, остановлюсь и уделю больше времени резюме, которое формулирует работу таким образом, чем то, которое просто звучит как стандартное описание работы", — говорит она.

Бывший рекрутер Amazon Линдси Мастейн. также отмечает, что, не приводя конкретных примеров того, как вы помогли своей компании достичь своих целей, "вы просто выглядите как человек, который даром занимает место".

Один из способов продемонстрировать свою пользу — разбить более крупные проекты на отдельные части.

Допустим, вы работали над слиянием и поглощением. "Вам нужно было анализировать и исследовать данные? Вам приходилось объединять команды? Вам приходилось оценивать таланты и производительность?" — говорит Андерсон о типах успехов, которые вы можете перечислить.

Если вы рекрутер, вы можете указать в своем резюме, что вы опросили 330 кандидатов в определенном квартале — или что-то еще, что имеет значение.

Также одним из самых тревожных сигналов в резюме Андерсон назвала короткие сроки пребывания в должности без объяснения причин.

"Вы хотите видеть некоторую последовательность и некоторую долговечность, чтобы люди чувствовали связь и приверженность компании", — говорит она.

Ранее УНИАН рассказывал, что миллиардер Джефф Безос на собеседовании в своей компании Amazon всегда спрашивал у соискателей, считают ли они себя везучими. Вопрос может показаться довольно странным, но психологи настаивают, что это очень эффективный способ проверки некоторых важнейших качеств для успеха в бизнесе, включая скромность, инициативность и оптимизм.

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