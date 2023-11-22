Вам придется напрячь свое зрение.

Оптические иллюзии помогают проверить не только остроту вашего зрения, но и сообразительность и способность быстро анализировать увиденное.

На этот раз представляем вашему вниманию яркий снимок из парка. Фотограф запечатлел две фигуры огромных горилл, которые сурово смотрят по сторонам. Вам необходимо найти возле них, или за ними зайца, который старательно прячется от людей.

На поиск зверюшки дается не более 7 секунд! Именно столько времени надо внимательным людям. Готовы? Начинайте поиск!

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Особенность этой оптической иллюзии заключается в том, что на фото много ярких деталей и растительности, которая может отвлекать внимание от зайца. Советуем мыслить логически в своих поисках, чтобы не отвлекаться не более сложные участки.

Где же спрятался зайчик?

Серое животное все это время было прямо перед глазами - по центру фотографии. Вы могли заметить его уши в высокой траве.

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Также можете насладиться стаей птиц в небе, среди которых спрятана ворона. Отыщите ее менее чем за 10 секунд.

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