Когда будете готовы к выполнению задания - включите секундомер.

Возможно, ваш коэффициент интеллекта (IQ) зашкаливает, а вы об этом не подозреваете. Чтобы узнать, можете ли вы называться мысленным титаном, стоит попробовать справиться с захватывающей оптической иллюзией.

На рисунке в заснеженном парке развлечений среди динозавров нужно максимально быстро найти собаку. IQ-титаны смогут разыскать спрятанное животное в снегу за 10 секунд.

Старайтесь быстро переключать внимание с объекта на объект, и тогда у вас будет гораздо больше шансов уложиться в отведенное количество времени. Если настроились - включайте секундомер и быстро ищите собаку на оптической иллюзии.

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Эта оптическая иллюзия очень сложная, поэтому можете немного помочь себе - просто увеличьте масштаб картинки.

Не бойтесь несколько раз снова и снова начинать выполнять задание, если с первого раза не справитесь. Мозг, как и мышцы, стоит тренировать.

Вот такая сложная головоломка опубликована ранее

На картинке нужно найти среди большого количества журавлей ворону.

Эта задача непростая, поскольку птицы изображены во время полета. Отмечалось, что справиться с этой головоломкой за 10 секунд смогут лишь те люди, которые наделены необычайными способностями.

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