Старайтесь быстро "отфильтровывать" объекты, которые увидели на изображении.

Если хотите знать, есть у вас сверхспособности или нет, - попробуйте вовремя найти среди журавлей спрятанную ворону.

Для того, чтобы справиться с этой задачей, нужно иметь чрезвычайную внимательность и очень острое зрение. Только люди, обладающие этими экстраординарными способностями, смогут найти ворону за 10 секунд.

На оптической иллюзии вы увидите очень много птиц в небе, главное - не растеряйтесь и не начните просто их внимательно рассматривать. Рассматривание может отобрать у вас кучу времени, и из-за этого вы не достигнете цели.

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Попробуйте охватить зрением все изображение, а потом молниеносно "отфильтруйте" объекты, которые увидели. Таким образом, вы можете быстро найти ворону, которая где-то притаилась.

Ни в коем случае не отчаивайтесь, если вдруг с первого раза не смогли выполнить задание. Все, что нужно сделать, это пытаться снова и снова, пока все не получится.

Теперь мы покажем вам, где же на картинке была ворона.

Вот какая головоломка для очень сообразительных опубликована ранее

Во дворе, где есть клумба, скульптуры, колодец с журавлем (устройством для подъема ведер с водой) нужно за 10 секунд заметить кота.

С этой головоломкой вовремя могут справиться только умственные титаны. Не расстраивайтесь, если за указанное время так и не нашли животное - в таком случае повторите попытку.

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