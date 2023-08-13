Картинка быстро завоевала популярность среди пользователей.

Новая забавная оптическая иллюзия с личностным тестом поразила пользователей сети своей "страшной точностью".

Первой эту интересную картинку опубликовала специалист по оптическим иллюзиям Мия Илинь в одном из своих видео на TikTok, пишет Express.

Иллюзия определяет, являетесь ли вы добрым, но легко управляемым человеком, или более закрытым и крайне скептически настроенным. Ответ зависит от того, что вы на ней увидите первым - фигуру женщины или лицо мужчины.

Видео дня

Картинка быстро завоевала популярность в сети. Судя по реакциям, многие пользователи были удивлены точностью теста, который таит в себе иллюзия.

"Вау, это было пугающе точно, как вы это делаете?", "Миа может читать меня, как книгу, когда она публикует свои фотографии, это немного пугает", - написали некоторые пользователи в комментариях.

Если вы увидели фигуру женщины

Значит, вы человек с высочайшей моралью, не только добры и прощаете, но еще и щедры. Ваши позитив и эффективность восхищают окружающих. Недостаток же заключается в том, что на вас могут легко повлиять и потому стоит быть осторожными.

Если вы увидели мужское лицо

Значит, вы очень скрытный человек. Вы часто чувствуете, что никто не понимает вас по-настоящему. Вам нравится смотреть на вещи аналитически и логически, и вы не любите угождать людям. Вы выделяетесь из толпы, идете своим путем и сами принимаете те или иные решения. Скорее всего, при этом вы очень хотите получать поддержку со сторону близких и знать, что вас ценят.

Ранее УНИАН публиковал оптическую иллюзию, которая под силу лишь людям с острым зрением и очень натренированной наблюдательностью.

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