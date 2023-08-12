Между изображениями есть несколько неочевидных различий, которые заметят только самые внимательные.

Эта оптическая иллюзия под силу лишь людям с острым зрением и очень натренированной наблюдательностью. Найти различия между этими двумя картинками сложно, ведь они не очевидны.

Новую головоломку предлагает Fresherslive. Ваша задача: найти различия между изображениями двух верблюдов за 15 секунд. Подсказка: отличий три.

Эта головоломка сбивает с толку большинство из вас, потому что различия между двумя верблюдами незначительны, и их расположение может сместить ваше внимание. Впрочем, некоторые люди могут раскрыть секрет этой иллюзии быстро. Вы догадались, в чем секрет этих верблюдов? Если нет, не расстраивайтесь, потому что мы делимся правильными ответами.

Видео дня

Ранее мы предлагали веселую загадку о белке. Эту оптическую иллюзию может разгадать только человек с очень острым зрением. И самым умным для этого это займет всего 20 секунд.

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