В Житомире мужчина похитил из магазина шоколадку, угрожая продавцу ножом.
Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области.
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Инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой" вчера, около 20:00. Продавщица одного из магазинов Житомира сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил шоколадку.
Когда патрульные прибыли в магазин, охранник указал на мужчину, у которого правоохранители во время поверхностной проверки обнаружили нож.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
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