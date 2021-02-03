Инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой" вчера.

В Житомире мужчина похитил из магазина шоколадку, угрожая продавцу ножом.

Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области.

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Инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой" вчера, около 20:00. Продавщица одного из магазинов Житомира сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил шоколадку.

Когда патрульные прибыли в магазин, охранник указал на мужчину, у которого правоохранители во время поверхностной проверки обнаружили нож.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: УНИАН