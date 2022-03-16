Мужчину нашли пограничники при попытке пересечения границы с Молдовой.

Пограничники обнаружили мужчину призывного возраста, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой. Жена бережно спрятала его в "бэби-боксе".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"На границе с Молдовой пограничники обнаружили бэби-бокс, в котором прятался мужчина. Таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих двух детей", - говорится в сообщении.

На фото видно, что мужчина спрятался в "пакете малыша" на заднем сиденье машины. Жена, находившаяся за рулем, замаскировала мужа детской одеждой и игрушками.

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