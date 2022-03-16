Мужчина хотел пересечь границу в "пакете малыша" / ГПСУ
Пограничники обнаружили мужчину призывного возраста, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой. Жена бережно спрятала его в "бэби-боксе".
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
"На границе с Молдовой пограничники обнаружили бэби-бокс, в котором прятался мужчина. Таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих двух детей", - говорится в сообщении.
На фото видно, что мужчина спрятался в "пакете малыша" на заднем сиденье машины. Жена, находившаяся за рулем, замаскировала мужа детской одеждой и игрушками.
Пограничники обнаружили его в машине / ГПСУ