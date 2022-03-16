Мужчина хотел уехать из Украины и записал свою женщину в "мертвые души".

На южных границах Украины задержали мужчину, который "похоронил" живую жену. Он притворился "вдовцом" и предоставил пограничникам поддельное свидетельство о смерти женщины, однако уехать из страны ему так и не удалось.

Инцидент произошел в паромном пункте пропуска "Орловка", а еще один такой случай зафиксировали пограничники Могилев-Подольского отряда, сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, сегодня, 16 марта, мужчина призывного возраста хотел уехать из Украины и избежать выполнения воинского долга. Поэтому он предоставил пограничникам свидетельство о смерти жены. Мужчина ехал с двумя несовершеннолетними детьми.

"Изобретательный мужчина призывного возраста, во избежание воинского долга записал собственную жену в "мертвые души". И пограничники Измаильского отряда быстро выяснили, что дамочка после скорбной даты, указанной в нотариально заверенной копии свидетельства о смерти, еще 8 раз пересекала границу", - рассказали в региональном управлении пограничной службы.

"Вдовца" задержали, сейчас он в полиции. Он дает объяснения относительно совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Еще один находчивый мужчина "похоронил" живую жену на Винниччине. Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 40-летнего харьковчанина, который хотел выехать за пределы Украины с двумя детьми. Он предоставил поддельную копию свидетельства о смерти жены.

"После того как пограничники выяснили, что жена после смерти дважды пересекала границу, "горе-вдовец" признался, что документ недействителен и приобрел его за 1000 долларов США", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН же сообщал, что украинец спрятался в "пакете малыша", чтобы сбежать за границу.

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