Многообразие вариантов появилось из-за различной транслитерации с русского и беларусского языков.

Министерство финансов США уточнило написание имени, фамилии и отчества Александра Лукашенко 38 раз. С чем это связано - неизвестно.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Ведомство уточнило написание фамилии, имени и отчества Александра Лукашенко. В результате в санкционном списке указаны 38 вариантов их написания.

Количество вариантов связано с транслитерацией имени, фамилии и отчества с русского и белорусского языков.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 декабря минфин США одобрил очередной пакет санкций против Беларуси, в частности, против сына Лукашенко – Дмитрия Лукашенко и ряда белорусских компаний.

Также против Беларуси ввела новые санкции и Великобритания. В список попали пропагандист Григорий Азаренок и спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая, которая на камеру "опрашивала" протестующих, задержанных силовиками.

Беларусь в ответ на санкции ЕС, США, Великобритании и других стран решила ограничить импорт товаров и въезд иностранцев.

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