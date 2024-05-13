Попробуйте сделать это с первого раза.

Существует огромное количество оптических иллюзий, которые помогают потратить несколько минут на "зарядку" для глаз и мозга.

Сегодня УНИАН предлагает вам иллюзию с величественными орлами, которые горделиво выглядывают добычу. Среди этих птиц спрятался еще один известный всем хищник. Вам надо отыскать его менее чем за 11 секунд.

Как вы знаете, скрытые предметы или существа обычно имеют похожую окраску - это усложняет поиск и помогает им лучше маскироваться. Кроме того, на этот раз вы не знаете, кого именно ищете.

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Правильный ответ:

Уверены, что вы нашли необычного соседа. Мы обвели его белым кругом на картинке.

Оптические иллюзии для читателей УНИАН:

Предлагаем вам похожую фотоиллюзию, однако уже с другими птицами. На этот раз вы должны отыскать самозванца среди лебедей и чаек в водоеме.

Более сложной может показаться головоломка с собаками, среди которых кто-то потерял косточку. Уверены, что только очень внимательные люди способны найти ее вовремя.

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