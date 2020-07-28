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Сеть покорила погоня копов за мотоциклистом по бездорожью (видео)

16:50, 28 июля 2020
Курьёзы
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Само же видео, опубликованное 26 июля, собрало уже более миллиона просмотров / Скриншот

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Об этом сообщает телеканал Рівне-1 со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Со снятых очевидцами кадров видно, что погоня копов длилась по меньшей мере минуту. Правоохранители включили сирену и по бездорожью мчались за пилотом.

В результате «правонарушителя» задержали, когда тот преодолевал очередной склон. Причины погони неизвестны. Само же видео, опубликованное 26 июля, собрало уже более миллиона просмотров.

Как сообщал УНИАН, в Виннице из-за подозрительной банки, которая была обмотана скотчем, полиция перекрыла улицу. Оказалось, что то была банка с пирожками.

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