Девушка уже 10 лет за рулем, а последние полтора года работает таксисткой.

В Николаеве курсирует праздничное авто с белыми медведями в салоне и рождественской музыкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеРеакция бабушки на подарок в виде секс-игрушки "взорвала" сеть (видео)

Украсила автомобиль владелица. Девушка уже 10 лет за рулем, а последние полтора года работает таксисткой.

Новогоднее настроение решила поднимать и себе, и своим пассажирам, даже собственноручно сшила костюм подруги Санты. От новогоднего такси клиенты в восторге. Особенно радуются дети, которым в такси включают мультики.

"Это все для того, чтобы дарить радость людям, чтобы поднимать новогоднее настроение, поскольку год был тяжелым", – рассказывает автор идеи.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН