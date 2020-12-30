В Николаеве курсирует праздничное авто с белыми медведями в салоне и рождественской музыкой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Украсила автомобиль владелица. Девушка уже 10 лет за рулем, а последние полтора года работает таксисткой.
Новогоднее настроение решила поднимать и себе, и своим пассажирам, даже собственноручно сшила костюм подруги Санты. От новогоднего такси клиенты в восторге. Особенно радуются дети, которым в такси включают мультики.
"Это все для того, чтобы дарить радость людям, чтобы поднимать новогоднее настроение, поскольку год был тяжелым", – рассказывает автор идеи.
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