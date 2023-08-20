Заметить тигра на картинке действительно сложно / фото The Sun

Решение этой головоломки потребует от вас чрезвычайной внимательности - даже после подсказки далеко не все люди могут решить ее.

На этой оптической иллюзии от The Sun среди зарослей спрятался тигр, и вам нужно найти его за 9 секунд. 

Найдите тигра среди зарослей / фото The Sun

Это изображение – кадр из видео, снятого сотрудником Индийской административной службы Санджаем Кумаром в тигровом заповеднике Пилибхит в штате Уттар-Прадеш, Индия.

Видео дня

Оптические иллюзии - отличный способ скоординировать свои чувства с мозгом. Они являются эффективным способом дать вам умственную тренировку и освежить ваш разум.

Люди, обладающие большими навыками внимания, смогут разгадать эту оптическую иллюзию в мгновение ока.

Если вам не удалось справиться с заданием, ниже показано правильное решение.

Решение / фото The Sun

Все еще сложно? Вот кадр с приближением, чтобы вы убедились, что тигр там точно есть, стоит только посмотреть повнимательнее.

Тигра действительно очень сложно заметить / фото The Sun

Вот еще одна интересная иллюзия, требующая от вас сверхвнимательности. Вам нужно будет разглядеть на картинке силуэты двух детей за 5 секунд - только 1% людей успешно справляются с заданием.

Вас также могут заинтересовать новости: