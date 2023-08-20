Даже после подсказки далеко не все люди могут справиться с заданием.

Решение этой головоломки потребует от вас чрезвычайной внимательности - даже после подсказки далеко не все люди могут решить ее.

На этой оптической иллюзии от The Sun среди зарослей спрятался тигр, и вам нужно найти его за 9 секунд.

Это изображение – кадр из видео, снятого сотрудником Индийской административной службы Санджаем Кумаром в тигровом заповеднике Пилибхит в штате Уттар-Прадеш, Индия.

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Оптические иллюзии - отличный способ скоординировать свои чувства с мозгом. Они являются эффективным способом дать вам умственную тренировку и освежить ваш разум.

Люди, обладающие большими навыками внимания, смогут разгадать эту оптическую иллюзию в мгновение ока.

Если вам не удалось справиться с заданием, ниже показано правильное решение.

Все еще сложно? Вот кадр с приближением, чтобы вы убедились, что тигр там точно есть, стоит только посмотреть повнимательнее.

Вот еще одна интересная иллюзия, требующая от вас сверхвнимательности. Вам нужно будет разглядеть на картинке силуэты двух детей за 5 секунд - только 1% людей успешно справляются с заданием.

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