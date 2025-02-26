Предсказание увидели в новом свете после того, как Ватикан объявил, что Папа находится в "критическом" состоянии.

Французский астролог Нострадамус предположительно предсказал судьбу Папы Римского Франциска в одной из цитат из своей книги "Пророчества", которая была опубликована в 1555 году, пишет Daily Mail.

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Отмечается, что в пророчествах, написанных почти 500 лет назад, Нострадамус предупреждал о "смерти очень старого понтифика":

"Через смерть очень старого понтифика… будет избран римлянин в добром возрасте. О нем будет сказано, что он ослабляет свой престол... но долго он будет сидеть и кусаться".

Как пишет издание, пророчества долгое время были открыты для толкования, и многие утверждали, что их не следует воспринимать слишком буквально. Однако они были увидены в новом свете после того, как Ватикан объявил, что Папа находится в "критическом" состоянии.

Другое пророчество, приписываемое пророку XII века святому Малахии, упоминало о "конце":

"Во время последнего преследования Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти своих овец во многих скорбях, и когда все это закончится, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Конец".

Некоторые считают, что это означает, что смена Папы, принимающего имя Петр, может означать конец света, добавили в Daily Mail.

Напомним, 22 февраля пресс-служба Ватикана сообщила, что у Папы Римского Франциска, который уже неделю находится в больнице, произошел длительный астматический респираторный криз, а его состояние оценивается как критическое.

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