Этот новолуние объединяет свою силу с большим выравниванием планет - Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в одну линию.

Новолуние - это важный период для всех знаков Зодиака, поскольку оно способно принести с собой много изменений, неудачи или успех.

Ранее мы сообщали, что нельзя делать на новолуние на огороде и опубликовали лунный календарь на февраль 2025.

Астролог Марина Романова рассказала УНИАН, когда новолуние в этом месяце, что нужно делать женщине на новолуние, а чего лучше избегать.

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Февральское новолуние - время, градус и важные детали

Новолуние в Рыбах наступит 28 февраля в 02:45 ночи по киевскому времени. Оно очень важное, поскольку открывает очень напряженный для всего человечества месяц - в марте будет ретроградность Венеры, Меркурия, нулевые солнечные дни, а также два затмения.

По словам Романовой, сейчас очень много планет находятся именно в Рыбах. Как известно, это последний знак Зодиака, после которого будет переход в Овен и произойдут изменения.

Переход в знак Овен - это как смена цикла. Таким образом мы получаем сигнал о переходе в новую эпоху. А новолуние в Рыбах последнее перед нашей трансформационной работой. От того, как в нашем внутреннем мире пройдет эта трансформационная работа, будут зависеть изменения в нашем внешнем мире,

- пояснила астролог.

Рассмотрим, что происходит с людьми на новолуние и для каких действий оно благоприятно. Романова рассказала, что новолуние будет в 10 градусе Рыб. Он является символом учительства и говорит о том, что, если люди научатся осознавать свой талант и использовать свою концентрацию, то действительно могут сделать очень много. Кроме того, это градус медицины, естественных наук, он влияет на формирование нашего характера.

Как добавила Романова, этот градус очень хорош для занятия восточными системами совершенствования (в частности, йогой), и показывает события, которые заставляют задуматься об их причинах. Также он дает человеку возможность приобрести силы и умения, позволяющие, преодолевая естественные ограничения, действовать в ментально-духовной сфере.

"10 градус Рыб попадает на вершину Второго Дома гороскопа Украины. Второй Дом Украины - это наша материальная стабилизация, наше выживание, то, что мы имеем. То есть Вселенная ставит акценты на то, что после 28 февраля будут решаться вопросы выживания украинцев и их материальной состоятельности. Будут большие изменения, и они будут касаться как духовного плана, так и материальной сферы. Во время новолуния транзитный Марс будет находиться в соединении с Десцендентом гороскопа Украины, поэтому представители нашей страны будут много выступать на различных конференциях, пытаясь получить поддержку дружественных стран", - говорит астролог.

По ее мнению, этот месяц мог бы быть хорошим временем для подписания соглашений, договоров, но мы будем сталкиваться с активным противостоянием и даже иметь разногласия со своими лучшими партнерами.

Романова предупредила о главной опасности этого новолуния - негативный аспект (квадрат) между градусом светил и Юпитером, который находится в разрушительном 13 градусе Близнецов.

Этот градус предупреждает об обманах, о том, что все земляне принимают участие в очень рискованной афере, которая может не очень хорошо закончиться и то, что мы сейчас видим, не является правдой. То есть мы столкнулись с заблуждением, которое будет разрушать и нас, и наше сознание. Опасность именно в той информации, которую мы с вами получаем, и надо быть осторожными с ее восприятием. Необходимо быть очень разборчивыми,

- отмечает она.

При этом это новолуние очень положительное и мощное, поскольку приходится на период большого выравнивания. Так, планеты Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в одну линию, если смотреть на них с Земли. Это говорит об открытии портала возможностей, которого не будет в ближайшее десятилетие. Поэтому в точное время новолуния Романова советует обязательно сделать духовную практику.

Что можно и нужно делать на новолуние

Как рассказала Романова, новолуние в Рыбах объединяет свою силу с большим выравниванием планет, поэтому является достаточно мощным и позитивным, а также дает людям силу менять жизнь к лучшему.

"Людям, которые осознают природную силу циклов Вселенной, ответственно относятся к жизни и стремятся восстановить мир в Украине, в точную фазу новолуния - 28 февраля в 02:45, рекомендую объединиться в коллективной духовной практике - создать в мыслях образ свободной, мирной, цветущей Украины, почувствовать это на клеточном уровне, попросить у Бога благословения. Нужно также представить, что вы стоите под лучами Солнца, подпитываетесь его энергией, а затем направляете эту энергию на всю Украину и на наших воинов-защитников. Ваши донаты на ВСУ и любые молитвы будут во время новолуния особенно мощными. Стоит после духовной практики прописать планы на месяц", - советует астролог.

Если же говорить о том, чего не следует делать в новолуние, то очень важно не распространять негатив. Нужно держаться только позитивного мышления, веры, надежды, безусловной любви. Относительно того, можно ли убирать в новолуние, Романова ответила одобрительно.

Чтобы практики во время новолуния были положительными, необходимо перед ним очиститься - соблюдать пост, позитивно мыслить, очистить дом. Особенно важно это делать 27 февраля, поскольку это благоприятный день для очищения от всего лишнего.

Теперь вы знаете все о периоде, когда наступит новолуние - что делать, а от чего стоит воздержаться. Рассмотрим его влияние на знаки Зодиака.

Чего ждать знакам Зодиака, когда новолуние наступит

Романова рассказала, сколько длится новолуние. Оно начнется 25 февраля и закончится 3 марта. Для всех людей это будет стрессовый период, во время которого возможны депрессия, уныние, страхи, уменьшатся жизненные силы. Также могут обостриться хронические болезни или возникнуть новые. Стоит ожидать конфликты в общении и военную опасность.

Максимально влияние новолуния будут чувствовать люди, которые будут праздновать свой день рождения в это или близкое к нему время. Максимального влияния стоит ожидать Рыбам, рожденным с 25 февраля по 3 марта. Эти люди могут временно терять свою силу, иметь депрессивные состояния, конфликты с теми, кто рядом. Но именно для них очень важно использовать положительную силу новолуния на благо себе и всему миру, поскольку они сильны - их Солнце в соединении с транзитным Солнцем новолуния.

Очень чувствительными к его влиянию также будут:

Близнецы (рожденные с 28 мая по 3 июня);

Девы (рожденные с 29 августа по 4 сентября);

Стрельцы (рожденные с 28 ноября по 4 декабря).

Они тоже могут испытывать депрессивное состояние, возможен спад жизненных сил, конфликты. Людям, которые будут чувствовать влияние новолуния максимально, нужно себя беречь с 25 февраля по 3 марта, а также очень хорошо очиститься до его точной фазы.

В то же время очень позитивным новолуние будет для:

Тельцов (рожденных с 26 апреля по 2 мая);

Козерогов (рожденных с 28 декабря по 3 января);

Раков (рожденных с 27 июня по 3 июля);

Скорпионов (рожденных с 29 октября по 4 ноября).

Они могут пробудить свой учительский талант, увидеть свои творческие способности, получить подсказки высших сил и изменить свою жизнь к лучшему. В точную фазу новолуния этим людям стоит медитировать, молиться, формулировать положительные образы, заниматься планированием, формулировать цели на следующий месяц. Мощная сила новолуния способствует всем их добрым делам.

Согласно открытым источникам, на новолуние приметы очень хорошие. Так, если обручиться в этот период, то ваша жизнь будет счастливой и гармоничной.

Впервые поцеловаться на новолуние предсказывает долгие и крепкие отношения. Если же получить или подарить подарок в этот период, то это может быть к замужеству.

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