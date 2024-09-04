Исследователи сообщили, что опечалены потерей культовых перил носа "Титаника".

С "Титаника" достали бронзовую статую, которую не видели десятилетиями и которая, как опасались, могла быть утеряна навсегда.

Она стала одним из открытий, сделанных компанией RMS Titanic, которая имеет право доставать вещи с затонувшего лайнера. Данная экспедиция стала первой после многолетнего перерыва, пишет AP.

Издание уточнило, что это была первая экспедиция с 2010 года. Результаты "демонстрируют горько-сладкую смесь сохранения и утраты", - говорится в заявлении RMS Titanic. Самым ярким событием стало повторное обнаружение статую "Диана Версальская", которую в последний раз видели в 1986 году, и теперь статуя имеет четкое и обновленное изображение.

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"Обнаружение статуи Дианы было волнующим моментом. Но мы опечалены потерей культовых перил носа и другими свидетельствами распада... Титаника", - прокомментировала Томасина Рэй, директор по коллекциям RMS Titanic.

Команда также полностью составила карту крушения и его обломков с помощью оборудования, которое должно улучшить понимание места. Следующим шагом станет обработка данных, чтобы их можно было передать научному сообществу, и чтобы "исторически значимые и подверженные риску артефакты могли быть идентифицированы для безопасного извлечения в будущих экспедициях", - отметили в компании.

Напомним, британский пассажирский корабль был крупнейшим в мире на момент своего создания. "Титаник" затонул во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, столкнувшись с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года. В результате катастрофы, погибли более 1500 человек.

Другие новости о "Титанике"

Ученые опубликовали ранее неизвестные кадры с затонувшего "Титаника". Публикация отснятого материала приурочена к 25-летию фильма Джеймса Кэмерона 1997 года "Титаник".

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