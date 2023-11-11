Россию в рейтинг не включили, но это, видимо, даже добавило интриги для остальных "участников".

Больше всего любителей спиртных напитков среди жителей Дании, Румынии и Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты большого исследования, проведенного Международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что в 29 странах, фигурирующих в исследовании, в среднем каждый пятый взрослый (19%) признался, что по крайней мере раз в месяц употребляет "большую дозу" спиртных напитков. Не стало открытием, что меньше всего таких среди жителей мусульманских стран. Например, в Турции – всего 3%. В странах-лидерах этого списка более 30% взрослого населения "изрядно выпивает" по меньшей мере раз в месяц.

В целом первая пятерка лидеров выглядит так:

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Дания,

Румыния,

Великобритания,

Люксембург,

Германия.

Исследователи утверждают, что в период с 2011 по 2021 год потребление алкоголя снизилось в 23 странах, причем наибольшее сокращение наблюдалось в Литве и Ирландии. Латвия, Мексика и Норвегия испытали наибольший рост в той же категории.

Согласно исследованию, мужчины более склонны напиваться чем женщины: 26% против 12% в целом по миру.

Немного иначе ситуация выглядит со средним потреблением спиртных напитков в расчете на душу населения. Здесь первую пятерку составляют:

Латвия,

Литва,

Чехия,

Болгария,

Эстония.

Там в среднем потребляют в пересчете на чистый спирт по 11-12 литров в год. Но традиционно этот вид статистического измерения критикуют за то, что его могут очень сильно искажать туристы, которые повышают статистику выпитого, но не попадают в финальные расчеты.

Стоит отметить, что исследование не включает некоторые "ключевые" с точки зрения алкоголизма страны. Например, Россия не была включена в исследование, потому что она не является членом ОЭСР, и переговоры о ее включении прекратились после аннексии Крыма в 2014 году.

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