Горные вершины Монблан и Фудзи входят в пятерку саміх опасных мест для туристов/ Колаж УНИАН, фото en.wikipedia.org 

В то время как многие туристы отправляются в отпуск, чтобы расслабиться, некоторые отдыхающие предпочитают путешествия с намеком на опасность, чтобы пощекотать нервы. 

Как пишет express.co.uk, тревел-эксперты из туристической компании Holidu определили самые опасные чудеса природы в мире. Для этого они сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей.

Десятка самых опасных мест для отдыха выглядит так:

Видео дня
  1. Монблан, Франция
  2. Бен Невис, Великобритания
  3. Гора Фудзи, Япония
  4. Гора Эверест, Непал
  5. Гора Килиманджаро, Танзания
  6. Йосемитский Национальный парк, США
  7. Столовая гора, Южная Африка
  8. Маттерхорн, Швейцария
  9. Гранд-Каньон, США
  10. Скалы Мохер, Ирландия.

Самым опасным чудом природы в мире является гора Монблан во Франции. По некоторым оценкам, уровень смертности на горе составляет около 100 туристов в год. Французские власти даже требуют залог в размере 15 000 евро за восхождение на гору, чтобы отпугивать неопытных альпинистов.

Интересно, что самая высокая в мире гора Эверест находится только на четвертом месте в списке. Ее обогнали Бен Невис в Великобритании и Фудзи в Японии.

Но в списке опасных достопримечательностей не только горные вершины. Также в десятку входят парк Йосемити в США из-за сложного рельефа и обитающих там бурых медведей, и Гранд Каньон, который представляет опасность в определенных погодных условиях.

Кроме того, смертельно опасными бывают и ирландские скалы Мохер.  Часто на єтих скалах погибают любители селфи, которые рискуют из-за красивых фото сорваться с обрыва.

Ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet представил ежегодный список локаций по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

В список стран вошли Монголия, Индия, Мексика, Марокко, Чили, Узбекистан, Хорватия.

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