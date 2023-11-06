Самая "смертельная" туристическая достопримечательность - гора Монблан во Франции, там ежегодно гибнут около 100 человек.

В то время как многие туристы отправляются в отпуск, чтобы расслабиться, некоторые отдыхающие предпочитают путешествия с намеком на опасность, чтобы пощекотать нервы.

Как пишет express.co.uk, тревел-эксперты из туристической компании Holidu определили самые опасные чудеса природы в мире. Для этого они сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей.

Десятка самых опасных мест для отдыха выглядит так:

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Монблан, Франция Бен Невис, Великобритания Гора Фудзи, Япония Гора Эверест, Непал Гора Килиманджаро, Танзания Йосемитский Национальный парк, США Столовая гора, Южная Африка Маттерхорн, Швейцария Гранд-Каньон, США Скалы Мохер, Ирландия.

Самым опасным чудом природы в мире является гора Монблан во Франции. По некоторым оценкам, уровень смертности на горе составляет около 100 туристов в год. Французские власти даже требуют залог в размере 15 000 евро за восхождение на гору, чтобы отпугивать неопытных альпинистов.

Интересно, что самая высокая в мире гора Эверест находится только на четвертом месте в списке. Ее обогнали Бен Невис в Великобритании и Фудзи в Японии.

Но в списке опасных достопримечательностей не только горные вершины. Также в десятку входят парк Йосемити в США из-за сложного рельефа и обитающих там бурых медведей, и Гранд Каньон, который представляет опасность в определенных погодных условиях.

Кроме того, смертельно опасными бывают и ирландские скалы Мохер. Часто на єтих скалах погибают любители селфи, которые рискуют из-за красивых фото сорваться с обрыва.

Ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet представил ежегодный список локаций по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

В список стран вошли Монголия, Индия, Мексика, Марокко, Чили, Узбекистан, Хорватия.

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