В то время как многие туристы отправляются в отпуск, чтобы расслабиться, некоторые отдыхающие предпочитают путешествия с намеком на опасность, чтобы пощекотать нервы.
Как пишет express.co.uk, тревел-эксперты из туристической компании Holidu определили самые опасные чудеса природы в мире. Для этого они сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей.
Десятка самых опасных мест для отдыха выглядит так:
- Монблан, Франция
- Бен Невис, Великобритания
- Гора Фудзи, Япония
- Гора Эверест, Непал
- Гора Килиманджаро, Танзания
- Йосемитский Национальный парк, США
- Столовая гора, Южная Африка
- Маттерхорн, Швейцария
- Гранд-Каньон, США
- Скалы Мохер, Ирландия.
Самым опасным чудом природы в мире является гора Монблан во Франции. По некоторым оценкам, уровень смертности на горе составляет около 100 туристов в год. Французские власти даже требуют залог в размере 15 000 евро за восхождение на гору, чтобы отпугивать неопытных альпинистов.
Интересно, что самая высокая в мире гора Эверест находится только на четвертом месте в списке. Ее обогнали Бен Невис в Великобритании и Фудзи в Японии.
Но в списке опасных достопримечательностей не только горные вершины. Также в десятку входят парк Йосемити в США из-за сложного рельефа и обитающих там бурых медведей, и Гранд Каньон, который представляет опасность в определенных погодных условиях.
Кроме того, смертельно опасными бывают и ирландские скалы Мохер. Часто на єтих скалах погибают любители селфи, которые рискуют из-за красивых фото сорваться с обрыва.
Ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet представил ежегодный список локаций по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.
В список стран вошли Монголия, Индия, Мексика, Марокко, Чили, Узбекистан, Хорватия.