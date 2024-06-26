Прежде всего, мужчинам нужно окружить себя людьми с хорошим влиянием.

Большинство мужчин хотят быть лучшей версией себя, но большое количество негатива вокруг не позволяет увидеть светлую сторону вещей. Для того, чтобы измениться в лучшую сторону и стать счастливыми, нужно больше времени уделять себе и своему окружению. Писательница со степенью бакалавра психологии Мариелиса Рейес для портала YourTango назвала 5 простых вещей, которых обычно не хватает в жизни несчастным, злым мужчинам.

1. Отсутствие хороших влияний

В большинстве случаев наши друзья имеют большое влияние на нас. Если вы выбираете людей, которые вдохновляют и призывают вас расти, вы увеличите свои шансы достичь своих целей. Однако есть друзья, которые наоборот "тянут вас на дно". В таком случае психологи советуют отказаться от этой дружбы и найти новых людей, которые будут побуждать вас выйти за пределы вашей зоны комфорта.

2. Не занимаются терапией и не ведут дневник

Если вы хотите стать счастливее, вам нужно начать вести дневник или посещать психологов. Отмечается, что большинство мужчин воспринимают лечение как признак слабости. Это противоречит их искаженным взглядам на мужественность, поэтому мужчины реже, чем женщины, обращаются за профессиональной помощью.

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По данным Медицинского центра Университета Рочестера, ведение дневника может помочь:

управлять тревогой,

управлять депрессией,

управлять стрессом.

Если вы не знаете, как начать вести дневник, просто выделите несколько минут дня, чтобы записать свои внутренние мысли, советуют специалисты.

3. Поддаются триггерам

Довольно часто триггеры гнева, травмы и неуверенности есть в социальных сетях. Куда ни глянь, везде есть блогер, который говорит мужчинам, какими они должны быть и что они должны делать, иначе будут "недостаточно мужскими".

Для этого, мужчинам советуют сократить время проведения в социальных сетях.

4. Им не хватает поддержки

Почти всегда мужчины считают, что делиться своими переживаниями и проблемами со своими друзьями очень "по девчачьи", но на самом деле, поддержка близких людей очень важна.

5. Слабая система убеждений

Последняя вещь, которая делает людей несчастными, это слабая система убеждений. Возвращаясь к социальным сетям, мужчины (и женщины) пытаются принять личность незнакомца или стереотип, который, по их мнению, должен соответствовать. Они сделают все, что в их силах, чтобы воплотить эту единственную "мужскую фигуру", не осознавая, что это на самом деле причиняет им боль. Нужно быть собой и четко понимать, что хочешь от жизни, а не равняться на кого-то и перенимать чье-то поведение.

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