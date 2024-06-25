Для того чтобы не тратить зря свое время на человека, узнайте всю правду о нем заранее.

Мужчины - это такие же загадочные и сложные существа для женщин, как и женщины для мужчин. Они привыкли скрывать свои эмоции и слабости, отмалчиваться и совершать поступки, которые девушка не сможет понять верно. УНИАН подскажет, что говорит дата рождения о личности вашего партнера.

Характер человека по дате рождения - нумерология

Для того чтобы выяснить, какой человек перед вами и чего от него ждать, узнайте его число рождения - значение можно прочитать ниже. Будьте уверены, что дата, в которую человек появился на свет, играет роль не меньше, чем генетика и воспитание.

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1, 10, 19, 28

Психотип по дате рождения мужчин, родившихся в эти числа, прост и понятен - это настоящие лидеры. Они способны пленить любую женщину, выстроить стратегию и сделать так, чтобы дама даже не успела опомниться.

Хорошо у них получается руководить людьми, подчинять себе остальных и управлять ими. Однако не умеют ни слушать, ни слышать - от этого и начинаются проблемы в отношениях. Женщина будет чувствовать себя на втором, а то и на третьем месте - авторитарность не способствует диалогу. Да, это весьма надежный партнер, но только если вы готовы молчать и кивать.

2, 11, 20, 29

У этих мужчин характер по дате рождения открытый и мягкий, они прекрасные собеседники с хорошим чувством юмора. Но учтите, что "заболтать" свою собеседницу они могут так же хорошо, как и устроить истерику. Рожденные в этих числах мужчины привыкли настаивать на своем и категорически отказываются принимать чужую точку зрения. Также забудьте о том, чтобы врать, вести двойную игру или плести интриги у партнера за спиной - в противном случае он без сожаления распрощается с вами.

3, 12, 21, 30

Это мудрые и любознательные мужчины, которые могут покорить любую женщину своей проницательностью и остроумием. У них широкий кругозор и высокий уровень интеллекта, но и недостатки есть - диктаторские замашки и постоянные манипуляции. Мужчина уверен в собственном превосходстве над вами, поэтому ему не наскучит указывать спутнице на ее место. Ни в коем случае он не примет вариант того, что вы можете быть в чем-то лучше, чем он.

4, 13, 22, 31

Творческие и сентиментальные личности - такая характеристика человека по числу рождения в данном случае. Они от природы одарены, но чаще отсиживаются "в тени" из-за скромности или неуверенности в себе. В личной жизни эта скрытность улетучивается - мужчина начинает устанавливать свои правила и буквально "топать ножкой", если что-то идет не так, как он хочет. Если вы готовы к постоянным нервным срывам - добро пожаловать в Диснейленд.

5, 14, 23

Те, кто рожден в этих числах, очень развиты разносторонне - им нелегко усидеть на месте. Легкие на подъем, но невнимательные, быстро чем-то увлекаются, но так же быстро и остывают. В отношениях с таким мужчиной вы должны быть готовы во-первых, к его непостоянству, а во-вторых, к нежеланию брать ответственность на себя. Вы будете мамой для этого ребенка, а не спутницей.

6, 15, 24

Уют, комфорт и наслаждение жизнью - вот главные цели мужчины, рожденного в эти даты. У него невероятный шарм, также он привык окружать себя красотой и видеть во всем позитивные моменты. Нюанс только один - такой мужчина не умеет и не будет отказывать себе в своих желаниях и страстях, причем, это касается и работы, и личной жизни. Однако он всегда выйдет на компромисс и останется со всеми в нормальных взаимоотношениях.

7, 16, 25

Характер по дате рождения в эти даты очень мягкий, а мужчина сам по себе стремится к духовности. Часто он может замыкаться в себе и, возвращаясь в реальность, раздражаться. Таких мужчин от других отличает высокий уровень растерянности и мечтательности, семья для них - это не самое важное, гораздо больше усилий они готовы приложить к работе или духовному росту.

8, 17, 26

Мужчины-достигаторы, которые с самого детства привыкли добиваться своего. Несмотря на свою доброжелательность, открытое сердце, щедрость и упорство, они довольно обидчивые и ранимые. Если у вас такой партнер, то приготовьтесь к тому, что он всегда будет требовать благодарности за свою помощь или свои действия по отношению к вам. Также он вряд ли признает собственную неправоту, а если вы попытаетесь указать на ошибки, не получите ничего, кроме раздражения.

9, 18, 27

Настоящие воины и победители, которые руководствуются честью, справедливостью и честностью. В первую очередь ценят в женщинах высокий интеллект и начитанность, однако совершенно не умеют контролировать свои вспышки гнева. В момент ярости способны разрушить все вокруг, но быстро отойти и извиниться. Такой мужчина не даст вас в обиду и будет защищать от всех бед, но вам самой придется иногда защищаться от его внутренних демонов.

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