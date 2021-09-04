Скорик заявил, что он и его единомышленники рисовали с бывшего президента портреты, будто иконы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко поехал в Харьков, где сегодня он поддержал кандидата в мэры города Александра Скорика. Однако событие так бы и оставалось без большого внимания, если бы не речь самого Скорика. В ней он назвал Порошенко "гетманом" и несколько раз очень комично хвалил политика.

Речь Скорика опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Да, поначалу кандидат в мэры очень разволновался. Он как мог пытался овладеть эмоциями, после чего начал комично осыпать Порошенко лестными комплиментами.

"К нам сегодня приехал наш гетман, которого мы любим. Наш гетман, за которого мы шли в бой с 14-го года. Из которого рисовали себе портреты, как иконы", - сказал Скорик о бывшем президенте.

Кроме этого он отметил, что его чрезмерную любовь к Порошенко заметила даже его же жена. Все присутствующие посмеялись над шуткой Скорика, а он продолжил свое подхалимство.

Скорик, который хочет стать мэром Харькова, заявил, что хочет достичь таких же успехов в бизнесе, как и Порошенко. Он похвалил семью политика и его достижения, после чего завершил свою речь.

Читайте такжеПредставителя оккупационной власти в Севастополе вдруг прорвало на откровение (видео)В сети шутят над лестью от Скорика и отмечают, что он должен был сдерживать свои эмоции. По мнению пользователей, кандидат в мэры должен стремиться к успехам в политике, а не жаждать успехов в бизнесе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что прокурор Медведчука на заседании в суде чертил домик, похожий на тюрьму.

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Автор: Иван Бойко