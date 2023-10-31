У вас отличное зрение, если вы способны с этим справиться.

Проверьте свой уровень IQ с помощью интересной головоломки, опубликованной порталом JagranJosh. Только люди с высоким интеллектом могут определить правильное количество дельфинов всего за 11 секунд.

Ниже вы увидите картинку, на которой изображено определенное количество дельфинов. На первый взгляд может показаться, что их немного, однако это не так. Для поиска настоящего количества понадобится острое зрение и умение логически мыслить.

Если готовы проверить свои силы, то фиксируйте время и начинайте!

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Не торопитесь и проверьте свой ответ еще раз, поскольку эта задача не из легких. Это тот случай, когда собственные глаза могут "обманывать" нас. Ниже мы опубликуем решение.

Сколько же здесь спрятали дельфинов? Правильный ответ:

На самом деле на рисунке изображено 17 дельфинов. Проверяйте: в первом ряду - пять, а во втором и третьем - еще по шесть. Они обозначены на картинке.

Попробуйте разгадать другие задачки:

Ранее УНИАН публиковал оптическую иллюзию, в которой надо отыскать кота, замаскированного среди капкейков. На это у вас будет всего 8 секунд.

Также вы можете испытать себя в решении праздничной иллюзии к Хэллоуину. Попробуйте всего за 15 секунд найти привидение на жуткой картинке с атрибутами праздника.

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