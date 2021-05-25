Креативного злоумышленника разыскивают / фото Полиция Чехии
На рапсовом поле возле чешского города Роуднице-над-Лабем появилось изображение пакмана.
Об этом сообщают в полиции Чехии.
Неизвестный повредил часть поля площадью около 7 гектаров. Ущерб оценили в 350 тысяч крон.
Полицейские просят потенциальных свидетелей связаться с ними.
фото Полиция Чехии
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