Ущерб оценен в 350 тысяч крон.

На рапсовом поле возле чешского города Роуднице-над-Лабем появилось изображение пакмана.

Об этом сообщают в полиции Чехии.

Неизвестный повредил часть поля площадью около 7 гектаров. Ущерб оценили в 350 тысяч крон.

Полицейские просят потенциальных свидетелей связаться с ними.

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Автор: Людмила Жерновская