Коллекционеры назвали эту редкую монету "Святым Граалем".

Некоторые копейки стоят целое состояние. Так, монета 1933 года недавно была продана за 140 000 фунтов стерлингов, а это примерно 178,5 тысячи долларов или 7 306 560 гривень.

"Обычно такие монеты исчезают в сейфах и больше никогда не появляются. Последняя была продана в 2016 году по цене около 140 000 фунтов стерлингов. Ее первые экземпляры продавались в течение многих лет, и можно предположить, что если бы она снова появилась на рынке, то была бы продана еще дороже", - пишет издание Mirror.

Речь идет о пенни 1933 года, выпущенной в Великобритании. Отмечается, что таких монет существует семь.

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Какие украинские монеты в цене

Нумизматы готовы выложить кругленькую сумму за старые 5 копеек, 2 копейки и 1 копейку. Так, за 5-копеечную монету разновидности 1.1ААк 1992 года можно выручить 4000-6000 гривень. Кроме того, хорошие деньги могут заплатить и за 2 копейки 2003 года.

Также стоит обратить внимание на 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Ее оценивают в сумму от 4 000 до 14 000 гривень.

Кроме того, в Украине за баснословную сумму продавали старые советские 5 копеек 1979 года чеканки. Лот оценили в 35 тысяч гривень. Отмечается, что особенность монеты в необычном штемпеле.

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