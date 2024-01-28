Есть смысл пить теплый чай утром, поделилась сведениями эксперт.

Чай является полезным напитком, поскольку, в частности, благодаря ему можно повышать уровень жидкости в организме, особенно зимой, когда некоторым людям не хочется потреблять холодную воду.

Благодаря потреблению теплого чая по утрам можно улучшить работу кишечника, приводит сведения дипломированного диетолога Даниэль Крамбл Смит Usa Today. Ученые выяснили, что в чае содержатся полифенольные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами.

По сведениям исследователей, благодаря содержащимся в чае антиоксидантам возможно предотвращение диабета и замедление старения. Кроме того, исследователи установили, что благодаря напитку возможно улучшение состояния сердечно-сосудистой системы.

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Зеленый чай польза - вот что уже сообщалось

Ранее стало известно, что в чае, как и в кофе, есть кофеин, который может влиять на уровень кровяного давления.

Западные исследователи пришли к неожиданному выводу - зеленый чай при правильно потреблении способен привести к значительному снижению систолического артериального давление (уровень давления в тот момент, когда сердце максимально сокращается, другое название - верхнее).

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