Первоначально их таинственная находка казалась не чем иным, как грязной коробкой.

Группа друзей обнаружила больше, чем рассчитывала, прыгая со скалы пруд с водой внизу. Тиктокер Colty, также известный как coltyyandcombo, по очереди нырял в воду с друзьями, когда одна из его подруг потеряла свое кольцо.

Колти и его друг Остин решили попытаться помочь девушке, нырнув на поиски затонувшего кольца. Они сняли видео, как бросают свой телефон со скалы, прежде чем нырнуть, чтобы начать охоту, пишет dailystar.

Выступая на кадрах в социальных сетях, он сказал: "Наша подруга Зои прыгнула в воду и потеряла кольцо. Итак, конечно же, мы с моим другом Остином прыгнули в воду, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти кольцо. После 30 минут поисков мы не нашли кольцо. Но мы обнаружили кое-что еще".

Видео дня

Первоначально их таинственная находка казалась не чем иным, как грязной коробкой, но внутри были заперты спрятанные драгоценные камни.

Он продолжил: "Мы нашли круглый металлический ящик, застрявший в каменистой грязи. Во время третьего погружения мы отцепили его и подняли на поверхность. Металлическая лента заржавела, поэтому мы принесли ее домой, чтобы открыть с помощью некоторых инструментов".

Как только им удалось открыть сейф, они обнаружили старые монеты и огнестрельное оружие. Они добавили, что вскоре планируют вернуться на место, чтобы нырнуть за потерянным кольцом Зои - и любым другим спрятанным сокровищем.

После загрузки изображения в приложение для обмена видео оно привлекло бесконечное внимание более 6,3 миллиона раз, набрало более 160 тысяч лайков и тысячи других репостов, комментариев и сохранений.

Заинтригованные зрители прыгали в комментарии, чтобы поделиться своими мыслями о странном открытии, один из них пошутил: "Это древний призрак внутри, и вы собираетесь его выпустить".

"Можете ли вы узнать больше о монетах? Сколько им лет и откуда?" - другой написал.

"Пистолет, брошенный в запертый ящик в озере? Мне кажется, это немного подозрительно", - добавил другой.

"Вероятно, это оружие, использованное для совершения преступления. Вы должны обратиться в полицию", - прокомментировал третий.

"Брат, эти монеты могут быть редкими и стоить тысячи. Очистите их и идите прямо в ломбард", - написал еще один.

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