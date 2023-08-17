Дэниел считает особняк "страшным". Исследуя разрушенный дом, он отметил, что был "удивлен и опечален" после увиденного.

Городской исследователь Дэниел Симс, который разыскивает и снимает "странные и чудесные" заброшенные здания по всей Великобритании, обнаружил заброшенный "жуткий" особняк миллионера, а в нем он нашел много сокровищ и доказательства странного хобби владельца.

Необычный особняк, который, как говорят, когда-то принадлежал миллионеру, Дэниел увидел в Южном Уэльсе, и был потрясен, обнаружив причудливую коллекцию владельца, все еще хранящуюся внутри, пишет express.co.uk.

Комнаты большого особняка были заполнены чучелами животных. Дэниел сказал, что по всему дому валялось много черепов и лап животных, плюс он там увидел даже абажуры, сделанные из шкур животных.

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По словам Дэниела, сам дом сильно поврежден, полы рушатся, но он будет стоить более миллиона, потому что "сам дом и земля вокруг дома – внушительных размеров".

Говорят, что этот красивый дом был заброшен не менее 20 лет назад и, возможно, принадлежал богатому охотнику, который любил хранить свои трофеи.

"У владельцев было много денег, потому что в доме хранится большое количество старых антиквариатов и предметов коллекционирования", - объяснил исследователь.

Мужчина также обнаружил большие часы, которые, к его большому удивлению, никто не украл, а также нашел "потрясающее" старинное оружие.

Тем не менее, Дэниел считает особняк "жутким". Исследуя разрушенный особняк, он отметил, что был "удивлен и опечален" после увиденного. Он считает, что владелец дома ушел из него внезапно.

"Заправленная кровать с балдахином свидетельствует о том, что это место было заброшено очень внезапно, и очень ценные вещи были оставлены под открытым небом", - добавил он.

Еще истории о заброшенных домах

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что молодая американка нашла "сокровище" в старом доме, который приобрела вместе с мужем.

Мэгги Макго - молодой реставратор. В 2022 году она и ее муж купили заброшенный дом и потратили целый год, пытаясь превратить его в уютное жилище. Дом стоял заброшенный с начала 2000-х годов, поэтому при покупке девушка не особо разглядывала, что хранится в нескольких сарайчиках и внутренних помещениях дома.

По словам Мэгги, в сарае было много "удивительного оборудования", но главным призом стала небольшая лодка в хорошем состоянии.

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