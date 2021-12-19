По словам Николая Тищенко, на украинском языке котлета называется "митбол".

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко решил, что котлеты на украинском языке правильно называть "митболами".

Об этом он сказал в комментарии одному из телеканалов на катке возле Офиса президента, куда он пригласил журналистов.

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Нардепа спросили о его любимых блюдах, уточнив, что это "возможно, котлеты".

По словам Тищенко, "митбол по-киевски" - это изюминка любого праздничного стола. На уточняющий вопрос журналиста, что митбол на украинском языке правильно было бы назвать котлетой, Тищенко парировал, что митбол - это и есть на украинском языке.

"Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды", - сказал Тищенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Николай Тищенко рассказал, что будет на его новогоднем столе. Политик назвал себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак. По словам Тищенко, сало - пищевой индикатор украинства.

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Автор: Виолетта Орлова