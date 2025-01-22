Известный украинский боксер снова стал звездой социальных сетей.

Александр Усик поистине является национальной легендой - непобежденный боксер Украины, полный кавалер ордена "За заслуги" был назван журналом The Ring лучшим боксером без оглядки на весовую категорию. Совсем недавно Усик одержал сокрушительную победу над Тайсоном Фьюри, а теперь стал звездой социальных сетей.

Почему "завирусился" Усик - мем про охоту

Большинство мемов рождаются на основе уже давно случившихся ситуаций и служат хорошим примером фразы "всё новое - хорошо забытое старое". Так случилось и с украинским боксером. Сейчас в сети активно "вирусится" отрывок со словами Усика, которые он произнес, будучи на охоте. Пользователи TikTok и Instagram используют этот фрагмент для монтажа своих видео, которые в итоге получаются очень разнообразными и смешными.

Вы можете сами убедиться в этом - вот несколько примеров такого народного творчества, а в конце, собственно, оригинал.

На самом деле, Александр Усик на охоте действительно был, слова эти произносил, но случилось это 4 года назад, в 2020 году. Полное видео с того мероприятия появилось на Ютуб канале "Ни пуха, ни пера", и только сейчас самый яркий его отрывок обрел новую жизнь и буквально взорвал интернет. Доказательство тому - самый первый комментарий под видео, набравший больше всего лайков - "2025 год кто из тик ток?".

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