Александр Усик сделал непроизвольный выстрел во время съемки ролика.

Украинский боксер Александр Усик побывал на охоте и допустил ошибку, которая могла привести к печальным последствиям.

Видео с Усиком появилось на канале "Ни пуха, ни пера" на YouTube.

Усик стрелял по утке, однако она улетела. Боксер немного опустил ружье, и произвел случайный выстрел. К счастью, в этот момент ружье было направлено в сторону от других участников охоты.

На видео заметно, что сам Усик не ожидал выстрела.

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"На 04:05 Усик сам офигел, что сделал что-то не так. Слава Богу, все закончилось хорошо", "А что никто не заметил, что Саня сделал непроизвольный выстрел? Пальчики чуть не развернулись в другую сторону. Явно не читал правила обращения с оружием! Разрешение и ружье, походу, подарок на день рождения? Когда вижу таких "мыслИвцов" - шерсть на спине дыбом становится", "Техника безопасности хромает", "Ему до охотника еще очень далеко", "Саня, охота не твое. Таких ошибок допускать нельзя! Если бы утка летела в другую сторону, ты бы застрелил напарника", - пишут комментаторы.

Также подписчики обратили внимание на то, что охотники использовали осветительные приборы для подсвечивания мишеней, что запрещено законом Украины.

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Автор: УНИАН