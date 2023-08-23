Придерживаясь этого совета, можно сэкономить около 10 тысяч гривень.

Каждый автовладелец, который не знает этой хитрости, выбрасывает на ветер тысячи гривень каждый месяц. Автомеханик Джош Реджис объяснил, почему не стоит ездить с опущенными окнами авто.

Во время вождения в жаркие дни вполне естественно желание опустить окно в надежде на приятный прохладный ветерок, особенно если в машине нет кондиционера. Но если вы хотите сэкономить, то этого следует избегать.

В среднем водитель тратит около 220 фунтов стерлингов каждый месяц, а это чуть больше 10 тысяч гривень, только на обслуживание авто, поэтому понятно, что автовладельцы захотят сократить расходы. И хотя многие считают, что езда с опущенными окнами не причиняет никакого вреда, оказывается, что это не всегда так.

Видео дня

34-летний автомобильный инженер Джош Реджис, проработавший 18 лет механиком, объяснил The Sun, почему, по его мнению, водителям не следует ездить с опущенными окнами, утверждая, что это может им дорого стоить.

"Когда окно опущено, вы расходуете больше бензина, потому что заставляете свой автомобиль сильнее работать, преодолевая сопротивление ветра. Ваша машина работает усерднее, сжигая больше топлива для поддержания той же скорости. Если вы используете кондиционер, то ваш автомобиль не сталкивается с этим сопротивлением, поэтому сжигает меньше топлива", - рассказал Реджис.

Далее он объяснил, что провел научные эксперименты, чтобы доказать, что использование кондиционера более энергоэффективно. Однако важно отметить, насколько больше топлива вы расходуете и какое сопротивление создается, будет зависеть от типа автомобиля, которым вы управляете, и от того, насколько быстро вы едете.

С другой стороны, зимой люди часто думают, что им нужно прогреть машину перед поездкой, но в этом нет необходимости.

"На самом деле лучше завести авто на пять секунд, а затем сразу же тронуться с места, потому что так вы быстрее доведете автомобиль до оптимальной рабочей температуры, чем если бы вы его прогревали", - убежден автомеханик.

По его словам, идея прогревать машину перед поездкой возникла с появлением карбюраторов, которые для большей эффективности нуждались в прогреве.

Чтобы авто служило втрое дольше - совет механика

Известный автомеханик Скотти Килмер, который чинит авто уже более 55 лет, поделился секретами, которые продлят срок службы вашей машины.

Он указал, что для правильной работы двигателя важно всегда помнить о трех жидкостях – моторном масле, трансмиссионном масле и трансмиссионной жидкости. Механик уверяет: если их использовать правильно, ваш двигатель прослужит намного дольше.

Вас также могут заинтересовать новости: