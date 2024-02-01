У вас будет всего 8 секунд.

Математические задачи и оптические иллюзии с цифрами обычно напоминают нам о школьных временах и уроках математики. Мы предлагаем вам уделить несколько минут вашего внимания более простой, однако интересной загадке.

Перед вам картинка, на которой изображено множество цифр 2,3 и 9. Они перемешаны между собой, поэтому сразу заметить какое-то конкретное число будет довольно сложно. Вам нужно отыскать число 9232 за 8 секунд.

Для удобства установите таймер на телефоне или компьютере, а уже потом начинайте поиски.

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Если время истекло, а найти нужное число не удалось, не сдавайтесь и попробуйте снова. Загадки такого толка действительно бывают очень сложными, поскольку вводят в заблуждение наше зрение.

Чуть ниже вы сможете отыскать правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Ответ:

Число 9232 можно найти в третьем столбце слева, мы обозначили его на картинке.

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Ранее УНИАН предлагал читателям очаровательную фотоиллюзию с кабанчиками, среди которых спряталась маленькая белочка. Надо иметь очень острое зрение, чтобы найти ее за 6 секунд.

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