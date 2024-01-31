Вы должны быть очень бдительными.

Рассматривание оптических иллюзий - это отличный способ отвлечься от рутины и проверить свою наблюдательность за чашкой чая или кофе.

Сегодня УНИАН подготовил для вас не очень сложную, однако очень милую фотоиллюзию. Вы должны внимательно посмотреть на стаю кабанчиков в лесу, которые попали в объектив фотографа, а потом попытаться отыскать маленькую белочку.

Если готовы испытать себя, то начинайте прямо сейчас. Но помните, что найти пушистое животное надо всего за 6 секунд.

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Как это всегда бывает с фотоиллюзиями, сразу нашим глазам очень сложно отыскать на фото замаскированный предмет или живое создание. Люди, которые любят такие задачи, обычно уже имеют собственные способы быстрого поиска.

Где же найти белочку?

Уверены, что вы уже справились с этой оптической иллюзией, и нашли животное на одном из деревьев.

Другие задачки для проверки внимательности:

Ранее мы публиковали оптическую иллюзию с цифрами - на картинке изображено большое количество троек, среди которых спрятали одну лишнюю цифру. Если вы сможете найти ее за 7 секунд, то можете гордиться собой.

Также попробуйте отыскать на фото с животными маленького ежика - такая головоломка под силу далеко не всем, даже очень опытным "игрокам".

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