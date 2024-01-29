В ярких клумбах спряталась маленькая птичка.

Мы ежедневно смотрим в сети на большое количество фотографий, но всегда ли видим все, что на них изображено? Конечно, большинство из них не требуют от нас особой внимательности, однако не тогда, когда речь идет о оптических иллюзиях.

Сегодня УНИАН подготовил для вас головоломку по поиску по фото. Для ее решения необходимо задействовать всю вашу внимательность и наблюдательность. Кроме того, если вы хотите быть одним из первых, то должны справиться с ней всего за 10 секунд.

На фото ниже можно увидеть яркие клумбы в парке. Помимо обычных цветов, которые создают оригинальный узор, на снимке изображены зеленые скульптуры "садовников". Попробуйте отыскать среди них маленького воробья.

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Если вы не успели найти воробья за определенное время, то попробуйте уделить больше внимания деталям фото и приблизить его.

Правильный ответ:

Птица пряталась на виду - ее можно найти на садовой лейке, которую держит скульптура в центре фотографии.

Другие интересные головоломки для читателей УНИАН:

Ранее мы публиковали очень сложную фотоиллюзию, которая вводит в заблуждение не только зрение, но и разум. Попробуйте справиться с ней прямо сейчас.

Также предлагаем решить более легкую оптическую иллюзию, которая возникла случайно - в объектив камеры попал обычный дрозд, который очень искусно умеет маскироваться.

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