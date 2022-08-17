Через некоторое время женщина все же согласилась поговорить с сыном, попавшим в плен в Украине.

Мать одного из пленных российских военных, который приехал воевать в Украину и был задержан, неожиданно отказалась говорить с ним по телефону.

Курьезный случай произошел во время его интервью журналисту Владимиру Золкину. Речь идет об уроженце Курганской области РФ Денисе Калданове.

После того, как журналист набрал мать пленного и предложил ей поговорить с сыном, он неожиданно получил отказ.

"Не хочу... Каким образом я с ним поговорю?", - заявила женщина в ответ.

После уточнений мать все же неохотно взялась общаться с сыном: "Ну, давайте".

Ранее другой пленный россиянин в интервью Золкину попытался поразмышлять о мотивах своего приезда на войну в Украину.