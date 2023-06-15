Жителю Львова присудили 850 гривень штрафа за избиение пассажира городской маршрутки по весьма неожиданной причине, пишет Zaxid.net со ссылкой на материалы суда.
Инцидент произошел еще в марте в маршрутке №133, хотя свой приговор судьи вынесли в июне. В зале суда обвиняемый заявил, что мужчина показался ему подозрительным, потому что снимал дорогу на мобильный телефон.
Когда львовянин сделал ему замечание, тот не отреагировал, тогда в ход пошли кулаки. Указывается, что обвиняемый встал со своего места и кулаком ударил "нарушителя" в лицо.
Свою вину нападающий признал. Судья назначил ему штраф в размере 850 гривень. Однако на приговор может быть подана апелляция.
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