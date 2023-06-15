Свою вину нападающий признал. Ему присудили штраф.

Жителю Львова присудили 850 гривень штрафа за избиение пассажира городской маршрутки по весьма неожиданной причине, пишет Zaxid.net со ссылкой на материалы суда.

Инцидент произошел еще в марте в маршрутке №133, хотя свой приговор судьи вынесли в июне. В зале суда обвиняемый заявил, что мужчина показался ему подозрительным, потому что снимал дорогу на мобильный телефон.

Когда львовянин сделал ему замечание, тот не отреагировал, тогда в ход пошли кулаки. Указывается, что обвиняемый встал со своего места и кулаком ударил "нарушителя" в лицо.

Свою вину нападающий признал. Судья назначил ему штраф в размере 850 гривень. Однако на приговор может быть подана апелляция.

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Ранее во Львове во время комендантского часа случайно задержали подозреваемую в убийстве. Указывалось, что во время проверки документов 35-летней жительницы Харьковщины патрульные установили, что она находится в розыске по ч. 1 ст. 115 (Убийство) УК. Преступление произошло в 2020 году. Патрульные сообщили инициатору розыска о задержании женщины.

Немного раньше во Львове задержали водителя маршрутки - событие произошло в то время, когда он катал свою жену по городу в состоянии наркотического опьянения. На водителя обратили внимание, поскольку маршрутка отклонилась от маршрута.

Много забавного происходит и на фронте. К примеру, свое мастерство по ликвидации "вагнеровцев" на Бахмутском направлении продемонстрировала тактическая группа "Адам". Бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, который прятался между тел убитых товарищей - ему пришлось себя добивать.

Кроме того, сеть порадовали снимки, на которых ВСУ показали "сверхсовременный" БПЛА оккупантов.

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