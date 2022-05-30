Дрогобычская церковь Иова Почаевского перешла в ПЦУ, представители МП забрали оттуда почти все.

На Львовщине представители московского патриархата оставили после себя "голые стены" в дрогобычской церкви Иова Почаевского. Они срезали кресты, забрали колокола, вынесли почти все.

Об этом сообщается на сайте городского совета Дрогобыча.

27 мая в дрогобычской церкви Иова Почаевского состоялась первая совместная молитва за Украину. Ее на украинском языке проводили священнослужители Православной Церкви Украины. Церковь, которая фактически подчинялась МП и РПЦ, решила перейти в подчинение Православной Церкви Украины.

Когда церковь решила перейти к ПЦУ, здание и территорию вокруг опечатали. Однако представители московского патриархата, вероятно, были к этому готовы. Они успели вынести из церкви почти все, оставив после себя "голые стены".

"В церкви нет предметов иконостаса, вывезено абсолютное большинство икон и церковных атрибутов. Более того, как утверждают прихожане храма, которые ранее посещали эту церковь, с территории пропали колокола, а из двух зданий, расположенных на территории церкви, даже срезали кресты", - сообщили в дрогобычском городском совете.

Все это представители МП успели сделать еще до того, как храм опечатали.

"Руководство общины полностью поддержало решение общины о переходе из Московского патриархата в Православную Церковь Украины. Сегодня здесь состоялось первое богослужение. Однако зайдя внутрь, мы были шокированы, потому что церковь пуста. Видно, что "батюшка" готовился к уходу, – они забрали все, что было приобретено за средства общины. Но мы радуемся тому, что на одну украинскую церковь стало больше", – отметил заместитель городского головы Дрогобыча Андрей Ковч.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Луцке ребенок в церкви молился, чтобы от болезни Путина не смогли придумать лекарство.

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