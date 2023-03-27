Необдуманное и скоропалительное решение ливанского правительства породило настоящий "временной парадокс" в масштабах страны.

В Ливане началась путаница с часовыми поясами после того, как правительство в последний момент решило отложить переход на летнее время. Половина страны по привычке перевела стрелки часов, а вторая половина осталась на зимнем времени, пишет The Guardian.

Отмечается, что спикер парламента Набих Берри попросил премьер-министра отложить переход на летнее время. Причиной стал праздник Рамадан, который продлится до 21 апреля. Берри хотел, чтобы мусульмане могли заканчивать строгий дневной пост на час раньше.

Правительство страны вняло этой просьбе и отменило переход на летнее время – как минимум до конца Рамадана. Однако, поскольку решение было принято в самый последний момент, многие учреждения не успели либо не захотели на него отреагировать и перевели часы в ночь на воскресенье, как это делается всегда. В основном так поступили частные организации.

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Теперь жители Ливана жалуются на полную неразбериху со временем, приводящую к "временным парадоксам".

"У меня была назначена встреча на 8 утра и занятия на 9 утра, теперь они будут проходить одновременно", – рассказала журналистам проживающая в Ливане гражданка Японии.

Решение правительства также спровоцировало религиозные споры. Христиане, которых в стране около 30%, отказались выполнять решение правительства, принятое в интересах мусульманского большинства. Некоторые начали шутить, что теперь в Ливане есть отдельное "мусульманское время" и отдельное "христианское время".

Но и некоторые мусульмане тоже не поддержали правительство, напомнив, что пост в Рамадан должен соблюдаться от рассвета до заката, а не в зависимости от времени на часах.

Переход на летнее время

Природным или нормальным является так называемое "зимнее" поясное время. Однако в ряде стран мира практикуется переход на "летнее время", которое отличается на один час от нормального. Считается, что переход на летнее время помогает экономить электроэнергию в связи со сдвигом хозяйственной активности на светлое время суток.

Однако у перехода на летнее время есть масса противников, которые выражают обоснованные сомнения в экономической целесообразности таких действий. Также есть мнения о вреде для здоровья таких "скачков во времени".

В ночь на воскресенье, 26 марта, Украина и еще около 70 стран мира в очередной раз перевели стрелки часов на один час вперед, тем самым оказавшись в "летнем времени".

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