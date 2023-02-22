В Украине принято дважды в год переводить время. Осенью время переводят на час назад в последнее воскресенье октября. А переход на летнее время осуществляется в марте - стрелки часов переводят на час вперед.
У этой процедуры есть много противников, но пока что её отмена не принята Верховной Радой. Поэтому мы разберемся, когда переводят часы на летнее время в 2023 году, и как это влияет на здоровье.
- Когда переводят часы на летнее время 2023
- Как переводится на летнее время техника
- Зачем переходить на летнее время - плюсы и минусы
- Влияние перевода часов на здоровье
- Что будет, если не переводить часы
Когда переводят часы на летнее время 2023
Переход на летнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье марта. В 2023 году это 26 марта. Часы переводят на один час вперед в 4:00.
Как переводится на летнее время техника
Смартфоны, умные часы и другая современная техника переходит на новое время автоматически. Но некоторые старые "кнопочные" телефоны, а также механические часы нужно переводить вручную.
Зачем переходить на летнее время - плюсы и минусы
Переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира. Украина переводит часы с 1981 года. Сторонники этой процедуры называют такие плюсы:
- экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах;
- увеличение длительности светового дня;
- уменьшение вредных выбросов и польза для экономии.
Противники перевода часов считают, что эта процедура лишь вредит Украине. Вот их аргументы:
- В современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительная.
- В высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого.
- Перевод времени резко меняет биологические ритмы и вредит здоровью.
В Украине несколько раз хотели отменить перевод часов. Но каждый раз Верховная Рада проваливала голосование.
Влияние перевода часов на здоровье
Ученые и врачи считают, что переход на летнее время однозначно вредит самочувствию. В странах, где переводят время, были замечены такие негативные последствия для здоровья:
- возрастает риск инфаркта;
- чаще болит голова;
- обостряются хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы;
- увеличивается количество ДТП;
- нарушаются биологические ритмы;
- ухудшается качество сна.
Чтобы легче пережить процедуру, за несколько дней до 26 марта постарайтесь ложиться спать раньше, чем обычно. Перед сном проветривайте комнату, а утром плотно завтракайте, чтобы быстрее запустить организм.
Что будет, если не переводить часы
У перевода часов дважды в год много противников в Украине. Но отказ от этой процедуры приведет к некоторым неудобствам. Дело в том, что Украина - большая по площади страна. Расстояние между западными и восточными областями слишком большое, чтобы жить в одном часовом поясе весь год.
К примеру, если оставить летнее время навсегда и не переходить на зимнее, то в Ужгороде зимой восход Солнца будет лишь в 9:20, и его жителям придется идти на работу и в школу в темноте.
А если оставить неизменным зимнее время, то летом в Харькове восход Солнца будет в 3 часа ночи, а закат - в 19:47. В итоге полночи будет слишком светло, а темнеть будет почти как зимой.
Теоретически решить эту проблему можно, если разделить территорию Украины на два часовых пояса.