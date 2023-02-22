Переход на летнее время в 2023 состоится, хотя многие украинцы против такого перехода.

В Украине принято дважды в год переводить время. Осенью время переводят на час назад в последнее воскресенье октября. А переход на летнее время осуществляется в марте - стрелки часов переводят на час вперед.

У этой процедуры есть много противников, но пока что её отмена не принята Верховной Радой. Поэтому мы разберемся, когда переводят часы на летнее время в 2023 году, и как это влияет на здоровье.

Когда переводят часы на летнее время 2023

Переход на летнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье марта. В 2023 году это 26 марта. Часы переводят на один час вперед в 4:00.

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Как переводится на летнее время техника

Смартфоны, умные часы и другая современная техника переходит на новое время автоматически. Но некоторые старые "кнопочные" телефоны, а также механические часы нужно переводить вручную.

Зачем переходить на летнее время - плюсы и минусы

Переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира. Украина переводит часы с 1981 года. Сторонники этой процедуры называют такие плюсы:

экономия электроэнергии в жилом секторе и на производствах;

увеличение длительности светового дня;

уменьшение вредных выбросов и польза для экономии.

Противники перевода часов считают, что эта процедура лишь вредит Украине. Вот их аргументы:

В современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии из-за перевода времени незначительная.

В высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого.

Перевод времени резко меняет биологические ритмы и вредит здоровью.

В Украине несколько раз хотели отменить перевод часов. Но каждый раз Верховная Рада проваливала голосование.

Влияние перевода часов на здоровье

Ученые и врачи считают, что переход на летнее время однозначно вредит самочувствию. В странах, где переводят время, были замечены такие негативные последствия для здоровья:

возрастает риск инфаркта;

чаще болит голова; обостряются хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы;

увеличивается количество ДТП;

нарушаются биологические ритмы;

ухудшается качество сна.

Чтобы легче пережить процедуру, за несколько дней до 26 марта постарайтесь ложиться спать раньше, чем обычно. Перед сном проветривайте комнату, а утром плотно завтракайте, чтобы быстрее запустить организм.

Что будет, если не переводить часы

У перевода часов дважды в год много противников в Украине. Но отказ от этой процедуры приведет к некоторым неудобствам. Дело в том, что Украина - большая по площади страна. Расстояние между западными и восточными областями слишком большое, чтобы жить в одном часовом поясе весь год.

К примеру, если оставить летнее время навсегда и не переходить на зимнее, то в Ужгороде зимой восход Солнца будет лишь в 9:20, и его жителям придется идти на работу и в школу в темноте.

А если оставить неизменным зимнее время, то летом в Харькове восход Солнца будет в 3 часа ночи, а закат - в 19:47. В итоге полночи будет слишком светло, а темнеть будет почти как зимой.

Теоретически решить эту проблему можно, если разделить территорию Украины на два часовых пояса.

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