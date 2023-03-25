26 марта в 03:00 по киевскому времени стрелки часов в Украине будут переведены на один час вперед.

26 марта, часы отправления и прибытия поездов в билетах будут указываться уже с учетом перехода на летнее время.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В это воскресенье вместе со всей страной переходим на летнее время: 26 марта в 03:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на один час вперед", – отметили в "Укрзализныце".

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В УЗ напомнили о том, что смартфоны и другие современные гаджеты переходят на новое время автоматически. В то же время кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную.

"Время отправления и прибытия поездов в билетах 26 марта указывается уже с учетом перевода стрелок часов, так как все изменения "Укрзализныця" внесла и согласовала заранее", – отмечает пресс-служба.

Переход на летнее время

Переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира. Украина переводит часы с 1981 года.

Переход на летнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье марта. В 2023 году это 26 марта. Часы переводят на один час.

Смартфоны, умные часы и другая современная техника переходят на новое время автоматически. "Кнопочные" телефоны, а также механические часы нужно переводить вручную.

В марте 2021 года Рада не смогла отменить переход на летнее время.

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