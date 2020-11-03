Молодая мама настаивала, что в ее одежде нет ничего "непристойного".

Сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета из-за чересчур откровенного наряда модель Playboy Ив Мари, которая собиралась лететь вместе со своим 7-летним сыном из Далласа в Талсу.

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Отмечается, что члены экипажа решили, что декольтированный топ 26-летней пассажирки не соответствует дресс-коду авиаперевозчика. Модель в свою очередь настаивала, что в ее одежде нет ничего «непристойного» (именно это слово употребляется в правилах авиакомпании, на которые ссылались сотрудники).

В итоге одна из стюардесс дала Мари джемпер, ведь ей не было во что переодеться. Также девушку с сыном пересадили в первый ряд, чтобы она не попадалась на глаза другим пассажирам.

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Автор: УНИАН