Сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета из-за чересчур откровенного наряда модель Playboy Ив Мари, которая собиралась лететь вместе со своим 7-летним сыном из Далласа в Талсу.
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Отмечается, что члены экипажа решили, что декольтированный топ 26-летней пассажирки не соответствует дресс-коду авиаперевозчика. Модель в свою очередь настаивала, что в ее одежде нет ничего «непристойного» (именно это слово употребляется в правилах авиакомпании, на которые ссылались сотрудники).
В итоге одна из стюардесс дала Мари джемпер, ведь ей не было во что переодеться. Также девушку с сыном пересадили в первый ряд, чтобы она не попадалась на глаза другим пассажирам.
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